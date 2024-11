Schifani alla Festa dell’Amicizia di Ribera: “La crisi idrica mi ha tolto il sonno…”

Condividi

Fra le tante argomentazioni che sono state trattate alla prima giornata del Festival dell’Amicizia della Democrazia Cristiana di Ribera si è discusso della gravissimi crisi idrica che imperversa in Sicilia ed in particolare nella provincia di Agrigento dove Ribera, in fatto di agricoltura, è uno dei motori trainanti di tutta l’economia agrigentina.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, si è soffermato su questo tema, assai drammatico, ed ha anticipato che ad una serie di misure già effettuate per arginare il grave momento di crisi.

Schifani in particolare, ha elencato le misure economiche disposte in Finanziaria e votare giusto il giorno prima all’Ars.

“Non ci dormo la notte – ha dichiarato il presidente – e stiamo portando avanti la riattivazione dei tre dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela. I problemi ci sono. Di carattere tecnico e di carattere amministrativo. Le somme ci sono, le abbiamo stanziate. Sta adesso al Commissario nazionale dell’Acqua accelerare e adottare provvedimenti urgenti perché lui ha i poteri noi no”.