Schianto tra due moto sulla Statale 113, perde la vita una ragazza di 14 anni: Termini Imerese in lutto

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Una tragedia ha sconvolto la comunità di Termini Imerese. Alessandra Martorana, appena 14 anni, è morta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 113, nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Trabia.

La giovane si trovava in sella a una delle due motociclette coinvolte nel violento impatto, in qualità di passeggera. L’urto si è rivelato devastante e, nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per la ragazza non è stato possibile fare nulla. Le ferite riportate si sono infatti rivelate troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte della quattordicenne ha gettato nello sconforto l’intera città. In segno di cordoglio, la sindaca Maria Terranova ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 1 agosto, quando saranno celebrati i funerali di Alessandra.

Contestualmente è stato disposto anche il rinvio della Notte Bianca, manifestazione che avrebbe dovuto svolgersi nella stessa giornata.

“Non esistono parole per alleviare il dolore provocato dalla perdita di una vita così giovane”, ha dichiarato la sindaca in un messaggio affidato ai social, esprimendo vicinanza ai familiari e agli amici della ragazza. “È il momento del raccoglimento, della preghiera e della solidarietà verso una famiglia colpita da un dolore immenso. Termini Imerese conserverà per sempre il ricordo di Alessandra.”

L’intera comunità si prepara ora a salutare la giovane vittima, unita nel dolore per una tragedia che ha spezzato troppo presto una vita appena iniziata.