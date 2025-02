Schianto sulla Palermo Agrigento, muore 19enne

Condividi

Un incidente stradale nella tarda serata di ieri, lungo la statale 121 Palermo – Agrigento, nei pressi dello svincolo per Villabate, ha provocato la morte di Francesco Costa, 19 anni, di Villabate. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due automobili: una Ford Fiesta e una Fiat Panda. Costa, alla guida della Fiesta, è morto a seguito del violento impatto. Ferito non gravemente è il conducente della Fiat Panda. Sul posto hanno lavorato i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118. La salma di Costa è stata trasferita nella camera mortuaria del Policlinico in attesa di disposizioni da parte della Procura.