Schianto mortale sulla Statale 410: perde la vita un ingegnere agrigentino di 70 anni

Condividi

Visualizzazioni 547

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 410, nel tratto compreso tra Naro e Canicattì. Nel violento impatto tra un’autovettura e un furgoncino ha perso la vita un ingegnere agrigentino di 70 anni, originario di Naro.

Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente violento. L’uomo è rimasto gravemente ferito e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lui non è stato possibile fare nulla. Il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione lungo la Statale 410 durante le operazioni di soccorso e i rilievi.