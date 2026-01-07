Schianto mortale sulla statale 188: muore un uomo di 42 anni a Santa Margherita Belice

Condividi

Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale 188, nei pressi della cantina Corbera, in agro di Santa Margherita Belice. Nel violento scontro ha perso la vita un uomo di 42 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota dalle autorità competenti.

Il sinistro ha coinvolto un furgone e una microcar elettrica. La dinamica dell’impatto è attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra i due veicoli.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’accaduto, le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di assistenza, per il quarantaduenne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e fare piena luce su quanto accaduto.