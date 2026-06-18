Schianto mortale sulla Palermo-Agrigento: perde la vita una donna di 54 anni

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Tragedia lungo la strada statale Palermo-Agrigento, dove una donna di 54 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. La vittima è Francesca Miceli, residente a San Giovanni Gemini.

L’incidente si è verificato sulla carreggiata in direzione Palermo, nei pressi del chilometro 238, vicino allo svincolo per Villafrati, nel territorio comunale di Bolognetta. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, una Fiat Panda e un autocarro si sono scontrati frontalmente.

L’impatto è stato particolarmente violento e per la conducente dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo della donna dalle lamiere della vettura, e il personale dell’Anas, che ha gestito la circolazione e le operazioni di sicurezza lungo il tratto interessato.

A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili disagi alla viabilità. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato al drammatico scontro.