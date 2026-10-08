Schianto in scooter, muore a 16 anni: tragedia a Carlentini

Condividi

Visualizzazioni 116

Non ce l’ha fatta V.C., studente di appena 16 anni, rimasto vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto a Carlentini.

Il giovane, residente nella vicina Lentini, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del proprio scooter, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’allarme ai soccorritori del 118, ma per il sedicenne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Augusta. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.