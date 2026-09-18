Schiacciato dal trattore: morto un anziano di 74 anni

In provincia di Palermo è morto Matteo Randazzo, 74 anni, di Borgetto, schiacciato dal trattore su cui è stato alla guida, nell’area artigianale di Partinico. L’incidente si è verificato durante una manovra: l’uomo non avrebbe notato una buca e il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i familiari e anche il sindaco di Borgetto, Roberto Davì. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati agli agenti del commissariato di polizia.
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