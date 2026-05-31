Scarichi senza depurazione, autolavaggio posto sotto sequestro

Un’ispezione effettuata dagli agenti del Commissariato di Canicattì, in collaborazione con i tecnici dell’Arpa, ha portato al sequestro di un autolavaggio e alla denuncia del suo titolare, un uomo di 45 anni residente in città.
L’intervento rientrava nell’ambito di normali verifiche amministrative, ma durante i controlli sarebbero emerse presunte violazioni delle norme ambientali. In particolare, secondo quanto accertato dagli ispettori, l’impianto avrebbe scaricato le acque reflue direttamente nella rete fognaria senza il previsto sistema di depurazione.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, il proprietario è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Agrigento, mentre l’attività è stata sottoposta a sequestro preventivo.
Gli accertamenti proseguono anche sul fronte amministrativo e autorizzativo. Le autorità non escludono infatti la presenza di ulteriori anomalie nella gestione dell’impianto. Al titolare è stato concesso un termine per presentare la documentazione richiesta dagli organi di controllo.