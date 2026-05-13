Scambiato per sequestro a Caltanissetta: donna nel bagagliaio era l’amante

Alcune studentesse hanno allertato la polizia dopo avere visto una donna entrare nel bagagliaio di un’automobile in pieno centro a Caltanissetta. Hanno temuto un possibile sequestro. I poliziotti hanno rintracciato il conducente e lo hanno condotto in Questura, dove è emersa una realtà molto diversa: la donna è infatti l’amante dell’uomo e si sarebbe nascosta volontariamente nel cofano per evitare di essere vista uscire dal palazzo in cui aveva trascorso la notte. Secondo quanto riferito dal proprietario dell’auto, il piano prevedeva che lei scendesse poco dopo in un’altra zona della città per non destare sospetti.
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