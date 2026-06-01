Scala dei Turchi, nuovi interventi per accoglienza e servizi: Realmonte investe sul turismo

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Prosegue il programma di miglioramento e valorizzazione della Scala dei Turchi, uno dei luoghi più iconici della costa siciliana. L’Amministrazione comunale continua a mettere in campo una serie di interventi finalizzati a rendere l’esperienza dei visitatori sempre più confortevole, sicura e organizzata.

Tra le novità recentemente introdotte figurano alcune aree attrezzate con gazebo, pensate per offrire riparo dal sole e momenti di sosta ai tanti turisti che ogni giorno raggiungono il sito. Parallelamente è stata installata una nuova segnaletica informativa, caratterizzata da contenuti più chiari e completi, con l’obiettivo di guidare i visitatori nella conoscenza e nella fruizione responsabile del patrimonio naturalistico locale.

Nell’ambito delle attività di manutenzione e tutela dell’area, è stato inoltre effettuato il ripristino della recinzione temporanea. La misura resterà in vigore fino alla conclusione delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione di una nuova soluzione definitiva, progettata per garantire maggiore funzionalità e una migliore integrazione con il paesaggio circostante.

Gli interventi rappresentano un ulteriore tassello della strategia di sviluppo turistico promossa dal Comune di Realmonte, che guarda a una gestione sempre più efficiente e sostenibile dei flussi turistici.

Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori investimenti dedicati ai servizi e all’accoglienza. Tra i progetti annunciati figurano la realizzazione di bagni pubblici, il potenziamento del servizio navetta già avviato nel 2025 e l’istituzione di nuovi spazi di sosta per autobus turistici nelle vicinanze del campo sportivo comunale, al fine di migliorare la viabilità e l’organizzazione degli arrivi.

L’obiettivo dell’Amministrazione è continuare a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso interventi concreti, capaci di coniugare tutela ambientale, qualità dei servizi e sviluppo turistico, offrendo a residenti e visitatori una destinazione sempre più moderna, accogliente e ben organizzata.