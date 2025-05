Scala dei Turchi nuovamente fruibile. L’apprezzamento di MareAmico

Condividi

Il commissario al Comune di Realmonte, Carmelo Burgio, restituirà a breve la fruizione integrale della Scala dei Turchi in modo contingentato e controllato. Le modalità tecniche saranno definite ed esposte dallo stesso Burgio. In proposito interviene l’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo, che afferma: “MareAmico esprime vivo compiacimento per la decisione del commissario Burgio che in poco tempo ha trovato la soluzione per riaprire alla fruizione in maniera contingentata e controllata la Scala dei Turchi. Questo significa riprendere e concretizzare il percorso virtuoso iniziato, per valorizzare e sfruttare questo immenso bene che tutto il mondo ci invidia. E’ necessario ripartire subito con una valida guardiania, istallare in loco e sulla strada un numero congruo di totem per la prenotazione on line dei visitatori, realizzare una cancellata in plexiglas per gli accessi controllati al sito e realizzare in spiaggia una cornice per le foto dei turisti. Tutto ciò in attesa che si realizzi la “Fondazione Scala dei Turchi” che andrà a gestire il sito. Mareamico dichiara nuovamente – come fa da anni – di essere disponibile a collaborare con chi vuole tutelare, valorizzare e far fruire questo bene pubblico.”