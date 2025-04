Scala dei Turchi, nuova chiusura

Condividi

Visualizzazioni 167

Il Commissario straordinario del Comune di Realmonte ha emesso apposita ordinanza di chiusura della Scala dei turchi.

L’area in questione verrà nuovamente recintata, al fine di impedire ai visitatori di fruire di questa straordinaria bellezza che il mondo ci invidia.

Lo scorso anno il Sindaco di Realmonte, l’Avv. Sabrina Lattuca, in collaborazione con Mareamico, coraggiosamente era riuscita a riaprirla alla fruizione dei turisti – in maniera assolutamente contingentata – a far pagare un biglietto di entrata, si era attivata per l’istituzione della Fondazione che avrebbe dovuto gestirla e dare lavoro a diversi giovani disoccupati.

Oggi, dopo l’avventata decisione del consiglio comunale che ha approvato la sfiducia al Sindaco, Realmonte e tutta la provincia hanno fatto un deciso passo indietro!