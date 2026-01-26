Scala dei Turchi, il “Villaggio dei vip” torna in tribunale: la Cassazione riapre il caso

Condividi

Visualizzazioni 163

Si riapre il fronte giudiziario sul cosiddetto “Villaggio dei vip” costruito nei pressi della Scala dei Turchi, a Realmonte. La Corte di Cassazione ha infatti annullato la precedente sentenza d’appello e disposto un nuovo processo nei confronti di Gaetano Caristia, oggi ottantenne, presidente della società siracusana Co.Ma.Er., promotrice dell’intervento edilizio.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla difesa, ordinando un nuovo esame per chiarire se l’operazione immobiliare configuri una lottizzazione abusiva e se sia legittima la confisca dei terreni su cui insiste il complesso, da anni sottoposto a sequestro.

Il progetto, noto anche come Borgo, era finito nel mirino della Procura per presunte violazioni dei vincoli urbanistici e paesaggistici: edifici ritenuti troppo alti, lavori di sbancamento e distanze dal mare non conformi alle norme. Nel 2018 il Gup di Agrigento aveva condannato Caristia a otto mesi di arresto e 14 mila euro di ammenda per abusi edilizi.

La sentenza era stata parzialmente rivista in appello nel 2021, quando l’accusa di lottizzazione abusiva era stata esclusa e la pena ridotta a quattro mesi, limitatamente ad alcune irregolarità costruttive. Nello stesso procedimento, gli altri imputati – tra cui un dirigente della Soprintendenza, il direttore dei lavori e un socio della società – erano stati assolti o avevano beneficiato della prescrizione. Uno degli imputati è deceduto nel corso del processo.

Con il deposito delle motivazioni, la Cassazione ha ora rimesso in discussione l’intera vicenda, disponendo un nuovo giudizio limitato alla posizione di Caristia. Resta ferma, tuttavia, la definitività della sua responsabilità penale per una parte delle contestazioni già accertate.