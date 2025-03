Scala dei Turchi è nuovamente in balia delle onde

Condividi

Visualizzazioni 157

L’associazione ambientalista Mareamico ha scritto al Prefetto di Agrigento e all’assessore regionale al Territorio e Ambiente perché – peraltro dopo la sfiducia al sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ed evidentemente in mancanza di controlli – durante il fine settimana trascorso la Scala dei Turchi è stata assaltata dai turisti che si sono riversati nella zona ovest, vietata alla fruizione perché pericolosa. Claudio Lombardo, coordinatore di MareAmico, sottolinea: “Purtroppo la squallida operazione politica che ha provocato la decadenza del sindaco Lattuca cancellerà tutto ciò che di buono era stato fatto per la Scala dei Turchi, per Realmonte e per l’intera provincia di Agrigento, come la riapertura dell’importante sito, la sua vigilanza e l’avvio dell’iter per realizzare la Fondazione”.