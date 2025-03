Scaduti i termini di custodia: scarcerato Ruggirello

Condividi

L’ex deputato regionale Paolo Ruggirello è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. L’ex esponente del Partito Democratico e del Movimento per l’Autonomia è stato condannato a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. E’ stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa delle motivazioni della sentenza di secondo grado emessa lo scorso 25 gennaio. Ruggirello avrebbe favorito la mafia trapanese in cambio di appoggi elettorali, attraverso legami con Pietro Virga, figlio del boss Vincenzo. L’ex deputato ha ammesso di aver ricevuto una richiesta di 50.000 euro da Virga per mille voti, ma ha sostenuto di aver finto di accettare. Atteso il terzo grado di giudizio in Cassazione.