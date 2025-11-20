Sbarco ong a Porto Empedocle: cinque donne in ospedale

A Porto Empedocle 5 donne, fra i 50 migranti sbarcati dalla nave ong Louise Michel, sono state condotte al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” ad Agrigento. Due perchè in avanzato stato di gravidanza, altrettante per gravi ustioni sul corpo e una allorchè preda di un accentuato stato d’ansia. Il gruppo di somali, eritrei, siriani e sudanesi – composto da 26 donne, 6 minorenni accompagnati e 3 senza alcun familiare o conoscente – è stato soccorso dalla nave ong a cui è stato assegnato il porto sicuro di Porto Empedocle. La maggior parte dei migranti, al momento dello sbarco, ha evidenziato disturbi fisici e disidratazione.
Notizie correlate
-
Mucci (SGS) : “In Sicilia il lavoro minorile è ancora visto come “formazione”, come “farsi le ossa”. Prima si mangia, poi si studia”Condividi Visualizzazioni 114 “Fino a quando un ragazzino di 14 anni deve scegliere tra la fame...
-
Condanna definitiva per l’ex deputato regionale Paolo RuggirelloCondividi Visualizzazioni 109 La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha confermato, rendendola definitiva,...
-
Coppa Italia Promozione – L’Akragas vince 1-2 a Santa Margherita Belice e vola agli ottaviCondividi Visualizzazioni 167 L’Akragas supera la Margheritese anche nel ritorno e conquista gli ottavi di finale di Coppa...