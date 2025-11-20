Sbarco ong a Porto Empedocle: cinque donne in ospedale

Condividi

Visualizzazioni 115

A Porto Empedocle 5 donne, fra i 50 migranti sbarcati dalla nave ong Louise Michel, sono state condotte al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” ad Agrigento. Due perchè in avanzato stato di gravidanza, altrettante per gravi ustioni sul corpo e una allorchè preda di un accentuato stato d’ansia. Il gruppo di somali, eritrei, siriani e sudanesi – composto da 26 donne, 6 minorenni accompagnati e 3 senza alcun familiare o conoscente – è stato soccorso dalla nave ong a cui è stato assegnato il porto sicuro di Porto Empedocle. La maggior parte dei migranti, al momento dello sbarco, ha evidenziato disturbi fisici e disidratazione.