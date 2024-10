Sbarchi di migranti a Lampedusa e Licata

Condividi

A Lampedusa nottetempo sono giunte 5 barche con a bordo complessivamente 296 migranti. Ieri si sono susseguiti 9 sbarchi, per un totale di 487 persone a terra. In tutti i casi hanno operato le motovedette della Guardia costiera, di Finanza e dell’assetto Frontex. Sono partiti da Sabratah e Zuwara in Libia e da Sfax in Tunisia, pagando anche fino a 6 mila euro per la traversata. Si tratta di africani, mediorientali e asiatici. Un centinaio di loro hanno dichiarato di essere diretti in Germania, Belgio, Regno Unito e Norvegia. E a Licata invece proseguono le ricerche di un gruppo di migranti approdati autonomamente in zona Due Rocche, dove è stato rivenuto un barcone incagliato sulla sabbia a pochi metri dalla riva, e indumenti usati dappertutto.