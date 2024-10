Sara Priolo, la giovane accoltellata dal padre, non è in gravi condizioni

Condividi

Visualizzazioni 1.183

Sara Priolo, la 34enne vittima di una brutale aggressione questa mattina alle prime luci dell’alba da parte del padre Gaspare, che ha tentato di ucciderla con sette fendenti di un coltellaccio, non versa in condizioni di pericolo per la propria vita.

La donna ha riportato ferite fortunatamente non profonde, causate dalla lama ma a quanto pare nessuna di essa abbia colpito organi vitali.

In conseguenza di ciò ci sono enormi possibilità che Sara non debba subire alcun intervento chirurgico.

(Nella foto il padre Gaspare)