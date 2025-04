Condividi

Sarà Giuseppe Vella il nuovo Presidente del Lions Club Canicattì Castel Bonanno per il prossimo anno sociale.

Dal primo luglio, giorno in cui tradizionalmente parte il nuovo Anno Sociale per l’Associazione non governativa più importante al mondo e si rinnovano tutte le cariche, avverrà anche lo strappo della coccarda da parte dall’attuale Governatore del Distretto Siciliano il Prof. Mario Palmisciano e l’incoming Dr. Diego Taviano.

Per ogni Lions Club, pertanto, sono stati giorni decisivi per la programmazione dei nuovi direttivi e lo sono stati anche per il blasonato Club canicattinese Castel Bonanno che, nell’A.S. 2025/2026, sarà guidato dal Presidente incoming, architetto Giuseppe Vella (nella foto).

Il ventidue giugno p.v., infatti, durante la cerimonia del “Passaggio della Campana” avverrà il turnover tra l’attuale Presidente dr.ssa Flavia Li Calzi e il nuovo presidente che rivestirà la carica per la seconda volta e, di conseguenza, si insedierà il suo direttivo.

Ad affiancare il Presidente entrante i suoi più stretti collaboratori che comporranno una solida equipe composta da Lions dalle indiscusse capacità professionalità e dai consolidati principi lionistici.

A ricoprire la carica di Segretario è stato chiamato il Dr. Pietro Saia, il Dr. Calogero Cavallaro è stato designato Tesoriere del Club mentre Cerimoniere sarà l’Architetto Rosa Maria Corbo.

Si avviano quindi le premesse per un nuovo Anno Sociale ricco di interessanti attività e service da realizzare sempre con la fattiva collaborazione e il coinvolgimento di tutti i soci che, attraverso il sapiente coordinamento di Vella, scenderanno in campo con genuino spirito di servizio, sempre rivolti ai bisogni che affliggono i più deboli ed emarginati e quindi meno fortunati.

Alla Cerimonia del Passaggio del testimone tra i due Presidenti out coming e in coming, è prevista la presenza del Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia Mario Palmisciano, del Presidente della X Circoscrizione Simona Iannicelli e di diverse Autorità Locali e Lionistiche.