Santo Stefano Quisquina in lutto: addio a Lorenzo Reina, anima del Teatro Andromeda

Santo Stefano Quisquina piange la scomparsa di Lorenzo Reina, artista, scultore e visionario creatore del Teatro Andromeda, trovato morto all’interno della sua proprietà nella mattinata di oggi. Aveva 65 anni. A fare la tragica scoperta è stato uno dei figli. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 7 del mattino per cause naturali.

La notizia ha scosso profondamente non solo la comunità stefanese, ma l’intera provincia di Agrigento e il mondo dell’arte contemporanea, che in Lorenzo Reina riconosceva una figura unica, capace di trasformare un sogno personale in un patrimonio culturale di valore internazionale.

Pastore per vocazione e artista per destino, Reina aveva saputo fondere il suo legame ancestrale con la terra e la natura con una visione artistica profonda e universale. Da questo incontro nasce il Teatro Andromeda, un’opera monumentale incastonata tra i monti Sicani, concepita come luogo di contemplazione, dialogo e armonia tra uomo e paesaggio. Un teatro senza tempo, in cui la pietra, il cielo e il silenzio diventano parte integrante dell’esperienza artistica.

Negli anni, Andromeda è diventato una meta conosciuta e apprezzata a livello internazionale, attirando migliaia di visitatori, studiosi, artisti e viaggiatori da tutto il mondo. Non solo un teatro, ma un simbolo culturale capace di raccontare una Sicilia diversa, profonda, essenziale.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, ha ricordato Lorenzo Reina come una “figura straordinaria che ha segnato la storia del nostro territorio, lasciando un’eredità culturale e umana inestimabile”.

Con la sua scomparsa se ne va un uomo che ha saputo parlare al mondo partendo da una montagna siciliana, dimostrando che l’arte autentica nasce dal radicamento profondo e dalla libertà del pensiero. Il vuoto lasciato da Lorenzo Reina è grande, ma il suo Teatro Andromeda continuerà a raccontare la sua visione, sotto lo stesso cielo che lui aveva scelto come parte dell’opera.