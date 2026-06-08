Santo Stefano Quisquina: danneggiata l’auto istituzionale del sindaco Cacciatore

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Dopo insulti e minacce social, mani al momento ignote hanno danneggiato l’automobile istituzionale, una Mercedes, del sindaco di Santo Stefano Quisquina (in provincia di Agrigento), Francesco Cacciatore. I danni hanno reso necessario l’intervento di un meccanico per ripristinare almeno il corretto funzionamento del cambio, risultato compromesso. Pochi giorni prima, sui profili social del sindaco, sono comparsi alcuni messaggi intimidatori da parte di persone alle quali avrebbe infastidito la presenza dell’auto istituzionale in piazza Marina. Sporta denuncia ai Carabinieri. Indagini in corso. L’Anci Sicilia, l’Associazione dei Comuni di Sicilia, ha scritto: “Quest’episodio conferma il clima di tensione a cui sono troppo spesso esposti i primi cittadini, in prima linea nella gestione del territorio. Confidiamo nell’operato dei carabinieri, affinché i responsabili di tali minacce e violenze siano presto identificati”.