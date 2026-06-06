Santo Stefano Quisquina, auto comunale del sindaco presa di mira: indagano i Carabinieri

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Momenti di preoccupazione a Santo Stefano Quisquina dopo il danneggiamento dell’auto di servizio utilizzata dal sindaco Francesco Cacciatore. Il veicolo, parcheggiato nei pressi del Palazzo Municipale, è stato trovato con evidenti segni di manomissione e danneggiamento.

A scoprire l’accaduto è stato lo stesso primo cittadino, che ha immediatamente segnalato il fatto alle forze dell’ordine presentando una denuncia contro ignoti presso la locale stazione dei Carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la natura dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

«Ho trovato l’auto danneggiata e ho provveduto a sporgere denuncia. Al momento non ritengo si tratti di qualcosa di particolarmente allarmante», ha dichiarato il sindaco Cacciatore.

Le indagini dovranno stabilire se si sia trattato di un semplice atto vandalico oppure di un gesto mirato. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista e stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’episodio ha suscitato reazioni nel mondo politico. Tra i primi a esprimere vicinanza al sindaco è stato il capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro, che ha condannato con fermezza l’accaduto.

«Ogni atto intimidatorio e ogni forma di danneggiamento rappresentano un attacco alle istituzioni e alla serenità della vita democratica», ha affermato Catanzaro, sottolineando come nessun gesto di questo tipo debba influenzare l’attività amministrativa o scoraggiare chi è impegnato quotidianamente al servizio della comunità.

La solidarietà delle istituzioni e dei cittadini, conclude l’esponente dem, costituisce la risposta più efficace contro ogni tentativo di diffondere paura o condizionare l’azione pubblica.