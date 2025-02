Santo Stefano di Quisquina: sequestrata discarica abusiva

Condividi

Visualizzazioni 134

A Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento, nei pressi del fiume Magazzolo, i Carabinieri e personale dell’Arpa Protezione ambiente hanno scoperto in un appezzamento di terreno una discarica di parti d’automobile, sia meccanici che di carrozzeria. Il proprietario del terreno è stato denunciato alla Procura per reati ambientali. Riscontri sono in corso sull’eventuale inquinamento del suolo.