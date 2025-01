Santo Pitruzzella, presidente Omceo: “Curiamo la sanità per aiutare di più i cittadini”

Condividi

Visualizzazioni 96

“Sappiamo bene come la sanità, nel nostro territorio, abbia bisogno di cure. Oggi più che mai. E sappiamo anche che per somministrare le cure necessarie affinché l’assistenza sanitaria, in ogni singolo servizio, sia erogata a tutti, senza distinzione alcuna, occorrono preparazione e competenza. Qualità, queste, che riteniamo risiedano nella professionalità di Daniela Faraoni, neoassessore alla Salute”.

Con queste parole, Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento, augura buon lavoro a Daniela Faraoni che già conosce le criticità della sanità sul territorio agrigentino essendo stata, negli anni trascorsi, direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio.

“È necessario che la risposta alla domanda di salute dei cittadini – conclude il presidente Pitruzzella – sia puntuale e non lasci alcuno indietro. In un tempo in cui la sanità privata sembri prendere il sopravvento, riteniamo essenziale un sostanziale cambio di rotta affinché la salute sia garantita a tutti i cittadini come previsto, d’altronde, dalla nostra Costituzione. E, siamo convinti, Daniela Faraoni saprà ben gestire la macchina sanitaria assicurando a tutti il diritto alla salute”.