Sant’Angelo Muxaro, anziana raggirata dal “maresciallo”

Truffa a danno di un’anziana a Sant’Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento, caduta nella trappola di un falso maresciallo dei carabinieri. La donna è stata contattata telefonicamente da un truffatore che le ha raccontato che il figlio era stato coinvolto in una rapina e che, per evitargli conseguenze giudiziarie, fosse necessario consegnare con urgenza denaro e gioielli a un collega. Lei ha consegnato al malvivente preziosi e contanti per un valore di circa 4 mila euro. Solo dopo si è resa conto dell’inganno e ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri della locale stazione. Indagini in corso.
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