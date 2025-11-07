Sant’Angelo Muxaro: a fuoco tre betoniere

A Sant’Angelo Muxaro, in periferia, è divampato un incendio che ha coinvolto, per propagazione, tre betoniere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. I mezzi sono stati utilizzati per il trasporto di calcestruzzo. I danni sarebbero ingenti. Il titolare dell’impresa proprietaria dei tre mezzi è stato ascoltato a sommarie informazioni dagli investigatori. Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna ipotesi. Sarebbe ritenuta più probabile la causa dolosa delle fiamme.
