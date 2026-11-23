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La Procura di Sciacca ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro giovani di Santa Margherita di Belice, accusati di aver inseguito e aggredito violentemente due ragazzi tunisini nel maggio del 2025.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il pestaggio avrebbe provocato conseguenze fisiche importanti: uno dei due giovani avrebbe riportato la frattura del setto nasale, con una prognosi di trenta giorni, mentre l’altro avrebbe subito la lussazione di un polso.

Sul banco degli imputati, qualora venisse disposto il rinvio a giudizio, potrebbero finire Antonino Giambalvo, 22 anni, Emanuel Ambla e Giuseppe Traina, entrambi di 19 anni, e Manuel Alesi, 22 anni.

A tutti viene contestato il reato di lesioni personali. A Giambalvo viene inoltre attribuita l’accusa di minaccia aggravata dall’odio razziale.

L’episodio sarebbe stato accompagnato da pesanti insulti a sfondo razzista, tra cui l’espressione «Tunisini di m…», riportata negli atti dell’inchiesta. Adesso la parola passa al giudice, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura.