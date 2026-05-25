Santa Margherita Belice, rissa e ferimenti: 12 indagati

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A Santa Margherita Belice una violenta rissa è insorta tra margheritesi e alcuni extracomunitari. Sarebbero state utilizzate anche bottiglie di vetro. Un giovane margheritese, colpito violentemente alla tesa, è stato prima soccorso nella locale Guardia medica e poi trasferito con un’ambulanza del 118 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Indagano i Carabinieri avvalendosi anche di video dei sistemi di sorveglianza. Al momento sono 12 gli indagati, per rissa aggravata e lesioni personali, tra 5 tunisini minorenni ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati e 7 ragazzi belicini: 6 di Santa Margherita e uno di Montevago, tra cui 2 minorenni.