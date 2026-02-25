Sanremo: 76° Festival di Sanremo  2026  Premio alla carriera  città  di Sanremo  al cantautore  Fausto Leali    

Il Pittore aragonese, ma di adozione raffadalese Gerlando Meli rivolge  i complimenti  al cantautore  Fausto Leali a cui sarà consegnato il  premio  alla carriera  città  di Sanremo in occasione del 76° Festival della canzone italiana 2026.  In proposito il pittore agrigentino, Gerlando Meli, ricorda quando Leali gradì molto la donazione di un suo quadro realizzato con il suo stile dell’astratto informale, recentemente in occasione di un suo concerto tenutosi in provincia di Agrigento. Il cantautore ha gradito il gesto e si è congratulato con l’artista Meli per i suoi colori, la tecnica, lo stile e le doti umane. Il pittore  Meli ha esposto  con i maggiori nomi  dell’arte  contemporanea  ed ha partecipato  a mostre  , concorsi  , rassegne  d’arte  e biennale nazionale e internazionale  tra cui NEW YORK  , Malta , PARIGI  ,  VIENNA, MELBOURNE  , BERLINO  MONTECARLO  ottenendo  prestigiosi  premi e  riconoscimenti  . Le sue  opere  figurano  nei musei , nelle sale vaticane e in collezioni pubblici e privati  in Italia e all’estero  e  nelle  case  e studi  di  personaggi  più noti nel  mondo  dello  spettacolo  , dell’arte  , della cultura , cinema  , politica  , calcio e della  chiesa tra cui anche il critico d’arte Vittorio  Sgarbi  custodisce  una  sua  opera  del Meli definendolo  il pittore dei sogni. Hanno parlato e scritto di lui giornali e critici d’arte nazionali e internazionali. E’ inserito in riviste specializzate d’arte, annuari, cataloghi e enciclopedie nazionali e internazionali.

