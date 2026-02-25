Sanremo: 76° Festival di Sanremo  2026  Premio alla carriera  città  di Sanremo  al cantautore  Fausto Leali    

Condividi

Il Pittore aragonese, ma di adozione raffadalese Gerlando Meli rivolge i complimenti al cantautore Fausto Leali a cui sarà consegnato il premio alla carriera città di Sanremo in occasione del 76° Festival della canzone italiana 2026. In proposito il pittore agrigentino, Gerlando Meli, ricorda quando Leali gradì molto la donazione di un suo quadro realizzato con il suo stile dell’astratto informale, recentemente in occasione di un suo concerto tenutosi in provincia di Agrigento. Il cantautore ha gradito il gesto e si è congratulato con l’artista Meli per i suoi colori, la tecnica, lo stile e le doti umane. Il pittore Meli ha esposto con i maggiori nomi dell’arte contemporanea ed ha partecipato a mostre , concorsi , rassegne d’arte e biennale nazionale e internazionale tra cui NEW YORK , Malta , PARIGI , VIENNA, MELBOURNE , BERLINO MONTECARLO ottenendo prestigiosi premi e riconoscimenti . Le sue opere figurano nei musei , nelle sale vaticane e in collezioni pubblici e privati in Italia e all’estero e nelle case e studi di personaggi più noti nel mondo dello spettacolo , dell’arte , della cultura , cinema , politica , calcio e della chiesa tra cui anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi custodisce una sua opera del Meli definendolo il pittore dei sogni. Hanno parlato e scritto di lui giornali e critici d’arte nazionali e internazionali. E’ inserito in riviste specializzate d’arte, annuari, cataloghi e enciclopedie nazionali e internazionali.