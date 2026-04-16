“Sanità territoriale in Sicilia”: avanti tutta

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E’ in positivo stato di avanzamento la costruzione della nuova rete della sanità territoriale in Sicilia con fondi Pnrr. I dettagli nelle nove province dell’isola.

E’ in positivo stato di avanzamento la costruzione della nuova rete della sanità territoriale in Sicilia con fondi Pnrr, utilizzati al 54 per cento a fronte di una media nazionale del 33,5 per cento. Sono già operative 57 strutture, tra case e ospedali di comunità. Altre 35 sono già concluse e attendono l’attivazione. E l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni commenta: “Questi dati evidenziano una traiettoria di realizzazione superiore alla media nazionale. L’impegno della Regione nella realizzazione della medicina territoriale e di prossimità è costante e concreto”.

Più nel dettaglio, al 7 aprile risultano già operative nel territorio dell’isola 13 case e un ospedale di comunità nel Palermitano, 15 case e un ospedale nel Catanese, 12 case e un ospedale nel Messinese, 5 case di comunità nel Nisseno, 4 nel Siracusano, 2 a Enna, 2 a Ragusa e una a Trapani. Alla stessa data risultano inoltre conclusi i lavori di altre 35 strutture. Tra le 27 case di comunità concluse ve ne sono 4 per la provincia di Agrigento, 2 Caltanissetta, 2 Enna, 4 Messina, 5 Palermo, 7 Ragusa e 3 Trapani. E sono di prossima attivazione anche 8 ospedali di comunità: 1 per la provincia di Agrigento, 2 Catania, 1 Enna, 3 Ragusa e 1 Siracusa.