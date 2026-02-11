Sanità, svolta storica per Agrigento: finanziato un robot chirurgico da oltre 3 milioni di euro

Condividi

Una decisione destinata a segnare un prima e un dopo nella sanità agrigentina. La Giunta di Governo ha deliberato questa sera il finanziamento di oltre 3 milioni di euro per l’acquisto di un robot chirurgico che sarà in dotazione all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Un investimento strategico che proietta la struttura ospedaliera verso una nuova era della chirurgia mini-invasiva e dell’alta specializzazione, riducendo il divario con i grandi centri sanitari nazionali.

Il robot consentirà l’esecuzione di interventi di microchirurgia ad altissima precisione, con benefici concreti per i pazienti: minori tempi di degenza, riduzione delle complicanze post-operatorie, recuperi più rapidi e un significativo miglioramento della qualità complessiva delle prestazioni sanitarie. Le principali branche coinvolte saranno urologia, chirurgia generale e ginecologia, ambiti nei quali la tecnologia robotica rappresenta oggi uno standard di eccellenza.

Determinante il sostegno del Presidente della Regione Renato Schifani, cui va il ringraziamento per l’attenzione concreta rivolta al territorio agrigentino.

Ma l’investimento non riguarda soltanto una nuova tecnologia: rappresenta una scelta di visione e programmazione. Già da domani prenderà il via il lavoro per la costituzione di un’équipe di giovani specialisti – urologi, chirurghi e ginecologi – che nei prossimi dieci anni garantiranno continuità, competenza e innovazione al servizio della comunità.

L’obiettivo è chiaro: consentire ai cittadini della provincia di Agrigento di curarsi nella propria terra, evitando i viaggi della speranza verso altre regioni. Un passo concreto verso una sanità più moderna, più efficiente e più vicina ai bisogni delle persone.

Con questo finanziamento, Agrigento compie un salto di qualità e si candida a diventare un punto di riferimento nel panorama sanitario siciliano. Una svolta attesa da anni che oggi diventa finalmente realtà.