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Il Tribunale di Caltanissetta ha riconosciuto un risarcimento di oltre 900 mila euro a una donna di Licata, rimasta invalida all’80% dopo un ictus ischemico che, secondo i giudici, sarebbe stato causato anche dalle dimissioni troppo precoci dall’ospedale Sant’Elia, avvenute nel 2021. La vicenda è stata ricondotta a un caso di presunta malasanità: le condizioni cliniche della paziente avrebbero richiesto maggiori precauzioni e una gestione più attenta della terapia anticoagulante. Il Tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per le gravi conseguenze riportate dalla donna, pur attribuendole un concorso di colpa per non aver dimostrato la regolare assunzione della terapia prescritta a domicilio. La paziente, assistita dagli avvocati Giovanni Puntarello e Sabrina Causa, ha ottenuto un maxi risarcimento superiore ai 900 mila euro.