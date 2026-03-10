Sanità siciliana nella bufera: la Regione sospende il manager del Policlinico di Messina Totò Iacolino e rafforza i controlli sui dirigenti

Condividi

La sanità siciliana torna al centro delle cronache giudiziarie e politiche dopo l’inchiesta che ha portato ad arresti e indagini legate a presunti appalti irregolari. La vicenda ha spinto il presidente della Regione, Renato Schifani, a convocare con urgenza la giunta regionale per affrontare la situazione e adottare provvedimenti immediati.

Al centro della decisione della Regione c’è la sospensione dalle funzioni di Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina, attualmente indagato nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Palermo. Il provvedimento è stato adottato dopo le notizie emerse sull’inchiesta, che ipotizza un sistema di appalti e favori che avrebbe coinvolto anche ambienti vicini alla criminalità organizzata.

L’operazione giudiziaria ha già portato all’arresto di Giancarlo Teresi, dirigente del dipartimento regionale Infrastrutture marittime e portuali, e dell’imprenditore favarese Carmelo Vetro. Gli investigatori stanno ricostruendo una rete di rapporti e presunti accordi che avrebbero favorito determinati interessi negli appalti pubblici.

Di fronte all’eco dell’indagine, il governo regionale ha deciso di intervenire non solo con la sospensione del manager sanitario, ma anche con un nuovo atto di indirizzo rivolto ai vertici dell’amministrazione. Il documento prevede un rafforzamento dei controlli sulle autodichiarazioni presentate dai dirigenti pubblici, con verifiche periodiche per accertarne la veridicità e individuare eventuali incompatibilità o situazioni che possano compromettere l’esercizio delle funzioni.

Le nuove disposizioni riguardano anche i dirigenti che chiedono di proseguire l’attività oltre i limiti ordinari di età. In questi casi, oltre agli aspetti amministrativi, dovrà essere valutata anche la condotta morale tenuta durante l’esercizio dell’incarico pubblico.

L’iniziativa viene presentata dalla Regione come parte di un percorso più ampio volto a rafforzare trasparenza e legalità all’interno della macchina amministrativa. Tuttavia la vicenda ha già acceso il confronto politico: le forze di opposizione hanno criticato duramente la gestione della situazione e, in alcuni casi, hanno chiesto le dimissioni dello stesso presidente della Regione.

Mentre l’indagine prosegue e la magistratura continua a fare luce sui rapporti emersi, il caso rischia di avere ripercussioni rilevanti sugli equilibri della sanità siciliana e sull’organizzazione dei vertici amministrativi del settore.