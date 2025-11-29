Sanità siciliana, il caso degli 80 mila euro a Cuffaro: il sequestro cade e riaccende il dibattito sulla giustizia “a due tempi”

Condividi

Il sequestro aveva fatto rumore, la revoca ne ha fatto ancora di più. Gli 80 mila euro trovati durante le perquisizioni nell’inchiesta sugli appalti nella sanità siciliana, parte in una casa di Palermo, il resto nella residenza di San Michele di Ganzaria, erano stati presentati dagli inquirenti come un tassello significativo dell’indagine che coinvolge Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia.

A distanza di pochi giorni, però, il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato il provvedimento, ordinando la restituzione dell’intera somma. Per i giudici, non c’erano gli elementi necessari per mantenere il sequestro probatorio.

Un cambio di passo netto, che riapre un tema ricorrente nelle inchieste siciliane: la distanza tra i provvedimenti d’urgenza della Procura e la loro tenuta giuridica nei passaggi successivi.

Nell’inchiesta sugli appalti della sanità, la Procura aveva ipotizzato un sistema di corruzione e turbativa d’asta, con un presunto “cerchio” di influenze in grado di orientare nomine e gare. Il ritrovamento del denaro contante è stato subito considerato uno degli elementi più rilevanti nelle prime ore dell’indagine.

Come spesso accade, il provvedimento ha avuto un impatto immediato: attenzione mediatica, reazioni politiche, prime valutazioni sull’operato dei protagonisti. Ma la fase successiva ha cambiato completamente il quadro.

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che il sequestro non fosse adeguatamente supportato da elementi che collegassero il contante a un’ipotesi di reato. Il denaro, dunque, non può essere trattenuto come prova. La decisione non chiude l’indagine, ma ridimensiona uno dei punti che avevano creato maggiore allarme nell’opinione pubblica.

Non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, anche l’inchiesta su presunte irregolarità negli appalti in alcuni comuni dell’Agrigentino, tra cui Licata, aveva visto un avvio molto forte, con richieste di arresto e misure cautelari.

Anche in quel caso, però, una parte significativa dei provvedimenti più duri è stata successivamente ridimensionata o non convalidata. Ed ancora, come non ricordare l’operazione “Waterloo”, il più limpido degli esempi dove, a volte, la giustizia funziona in modo altalenante.

Un andamento che alimenta la percezione di una giustizia “a due tempi”: molto incisiva nella fase iniziale, più prudente e selettiva nella fase di controllo giurisdizionale. Tale circostanza crea inevitabile confusione tra i cittadini.

Il primo intervento giudiziario genera un impatto immediato: titoli, dibattito, sospetti. Il secondo, spesso più tecnico e silenzioso, arriva quando l’attenzione mediatica si è già spostata altrove.

Il risultato è un sistema percepito come incoerente, dove i provvedimenti più eclatanti non sempre reggono alla verifica dei giudici. E il danno d’immagine, nel frattempo, rimane.

La vicenda degli 80 mila euro restituiti a Cuffaro apre nuovamente il dibattito sul funzionamento della giustizia. Da un lato, la necessità della Procura di intervenire con decisione in settori sensibili come la sanità pubblica; dall’altro, il ruolo di controllo dei giudici, che devono verificare la solidità giuridica dei provvedimenti. La sfida è trovare equilibrio tra efficacia investigativa e garanzie. Un equilibrio che, nelle ultime inchieste più delicate, sembra faticare a mantenersi. L’indagine sulla sanità siciliana prosegue.

La revoca del sequestro non cancella le ipotesi investigative, ma ridimensiona uno degli elementi più discussi.