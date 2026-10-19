Sanità Sicilia, la Corte dei Conti sulle liste d’attesa

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La Corte dei Conti lancia l’allarme sulle liste d’attesa nella sanità italiana, definite una criticità strutturale non risolvibile solo con un aumento dei finanziamenti. In un’apposita relazione, la magistratura contabile evidenzia carenze organizzative, difficoltà gestionali, disparità territoriali e insufficienza di personale, soprattutto specialistico. Tra il 2022 e il 2028 sono stati stanziati circa 3,71 miliardi di euro per ridurre i tempi d’attesa, mentre nel periodo 2022-2025, a fronte di 1,845 miliardi assegnati dallo Stato, ne sono stati utilizzati circa 1,58 miliardi. La Corte segnala inoltre dati regionali incompleti e criticità nei sistemi di prenotazione, sollecitando maggiore trasparenza e controlli sull’impiego delle risorse. Tra le priorità indicate vi sono il potenziamento della sanità territoriale, il miglioramento della programmazione delle prestazioni, il rafforzamento del personale e l’applicazione di sanzioni in caso di inadempienze.