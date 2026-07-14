Sanità, la Regione cambia passo: commissario straordinario per l’Asp di Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 179

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento sarà presto affidata a un commissario straordinario. La decisione è stata ufficializzata dall’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, che in una comunicazione inviata ai sindacati Cimo e Fials ha annunciato l’avvio dell’iter per il commissariamento dell’ente.

Nella lettera, l’assessore spiega che l’Assessorato ha esaminato con particolare attenzione le criticità segnalate sulla gestione dell’Asp, anche alla luce degli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il Cefpas. Per garantire continuità amministrativa, trasparenza e il regolare funzionamento dell’azienda sanitaria, la Regione ha quindi deciso di procedere con la nomina di un commissario straordinario.

La scelta arriva dopo il terremoto giudiziario provocato dall’indagine denominata “Corte dei Miracoli”, coordinata dalla Procura di Caltanissetta. L’inchiesta ipotizza un presunto sistema di corruzione legato al Cefpas, l’ente pubblico regionale che si occupa della formazione del personale sanitario.

Tra gli otto indagati per i quali la Procura ha richiesto misure cautelari figura anche l’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, nei cui confronti è stata avanzata la richiesta degli arresti domiciliari. Il manager aveva rassegnato le dimissioni subito dopo l’emergere dell’inchiesta, lasciando vacante la guida dell’azienda.

Attualmente la direzione dell’Asp è affidata ad interim a Raffaele Elia, che continuerà a svolgere le funzioni di vertice fino all’insediamento del commissario straordinario. Con questa decisione, la Regione punta a ristabilire stabilità e fiducia nella gestione dell’Azienda sanitaria provinciale, in una fase particolarmente delicata per il sistema sanitario agrigentino.