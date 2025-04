Sanità, il San Giacomo d’Altopasso avrà il reparto di oculistica

Condividi

La sanità agrigentina avanti a grandi passi. Il Presidio Ospedaliero San Giacomo D’Altopasso di Licata, avrà il suo reparto di Oculistica. A dirigere il reparto nel nosocomio licatese sarà il Direttore per UOSD di Oculistica Stefano Cipolla, grande professionista, attualmente in servizio nel nosocomio di Agrigento. Il Dr Cipolla, vanta una vasta esperienza nella chirurgia oftalmica, avendo eseguito oltre 2500 interventi di cataratta e diverse procedure vitreo-retiniche. Il nuovo reparto, sarà allocato all’interno dell’Ospedale e offrirà una gamma completa di servizi diagnostici e terapeutici per le patologie oculari. Questa iniziativa, rappresenta un passo significativo per migliorare l’accesso alle cure oftalmiche, riducendo la necessità per gli abitanti di Licata e non solo, di spostarsi verso altri nosocomi. Occorre sottolineare ancora una volta, l’attenzione del Direttore Generale Giuseppe Capodieci verso gli ospedali di periferia.

L’apertura del nuovo reparto infatti, rappresenta ancora una volta, il segno tangibile della sensibilità e dell’impegno del Direttore Generale dell’ASP verso il potenziamento delle strutture sanitarie periferiche. In un contesto in cui spesso le realtà ospedaliere lontane dai grandi centri rischiano di essere trascurate, questa iniziativa testimonia una visione inclusiva della sanità, che riconosce pari dignità e importanza verso tutti i territori. L’investimento nell’ospedale di Licata, conferma la volontà di garantire ai cittadini delle aree decentrate, servizi specialistici di alto livello, riducendo le disuguaglianze nell’accesso alle cure.