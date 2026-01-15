Sanità, Gimbe: “Sicilia al penultimo posto per i Lea”

Condividi

Secondo l’analisi della Fondazione Gimbe sul disegno di legge per i Lea, il Livelli essenziali di assistenza, la Sicilia, secondo l’ultimo dato disponibile che risale al 2023, è al penultimo posto in Italia con un punteggio di 173, ben al di sotto della media nazionale di 226. Nelle tre aree monitorate (prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera), la Sicilia ha ottenuto 49 punti in prevenzione (49 in meno rispetto alla prima posizione), 44 in assistenza distrettuale (52 in meno rispetto al Veneto) e 80 in ospedaliera (17 in meno rispetto alla Provincia Autonoma di Trento).

Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, ha commentato sottolineando la “cronica inadempienza” della Regione che continua a penalizzare i cittadini nel diritto alla salute. Ha quindi invocato interventi urgenti per colmare i divari in prevenzione, assistenza territoriale e ospedaliera, con adeguate risorse e assunzioni di personale sanitario.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)