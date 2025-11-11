Sanità convenzionata: protesta e serrata

Condividi

“Tariffe adeguate all’inflazione”: il 26 novembre serrata generale in Sicilia di tutte le strutture sanitarie convenzionate e manifestazione a Palermo a Palazzo d’Orleans.

A Palermo il 26 novembre innanzi Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione, si svolgerà una manifestazione pubblica regionale a tutela del sistema sanitario convenzionato, con serrata generale di tutte le strutture sanitarie convenzionate.

A tal proposito si è svolto un confronto sindacale all’Astoria Palace Hotel a Palermo. Antonella Danile, responsabile di Confcommercio Salute, sanità e cura di Agrigento, spiega: “L’assistenza sanitaria non può venire meno e deve essere garantita a tutti, soprattutto in una società come la nostra, dove molte persone vivono in condizioni economiche difficili. E’ necessario un cambio di rotta immediato: i cittadini devono essere consapevoli che il diritto alla cura e alla libera scelta del luogo in cui essere assistiti rappresenta un pilastro costituzionale che non può essere in alcun modo compromesso. Non chiediamo privilegi, chiediamo rispetto. Senza le strutture convenzionate la sanità siciliana si ferma. Difendiamo insieme il diritto alla cura dei cittadini”. In particolare le strutture sanitarie convenzionate rivendicano tariffe aggiornate e congrue ai costi attuali, con meccanismi di adeguamento automatico all’inflazione e una programmazione fondata su dati reali di fabbisogno. Dunque non più cifre storiche, risalenti a venti anni addietro, ma risorse coerenti con le esigenze di oggi.