Sanità, Chirurghi: al CEFPAS nuovo corso di alta formazione ACOI

Si terrà dal lunedì 18 a mercoledì 20 novembre, al Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario di Caltanissetta, il corso di alta formazione in chirurgia generale e mininvasiva di base organizzato dall’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani.

Il corso di alta formazione in chirurgia generale e mininvasiva di base, accreditato presso AgeNaS per l’Educazione Continua in Medicina, si propone di impartire una formazione basica pratica in Chirurgia Generale e Laparoscopica attraverso un programma didattico di 124 ore complessive di formazione. Il Corso è specialmente indirizzato ai giovani chirurghi, per accompagnarli nei loro primi approcci alla camera operatoria per la pratica sia della chirurgia aperta che di quella laparoscopica.

Lo comunicano in una nota congiunta ACOI e il CEFPAS di Caltanissetta