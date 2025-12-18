Sanità, bufera all’Ars: scontro sui “comandati” e accuse di parentopoli

Condividi

Dopo l’approvazione degli articoli da 1 a 3 della Finanziaria regionale, con misure per il lavoro e una spesa complessiva che sfiora i 200 milioni di euro, all’Assemblea regionale siciliana il clima torna a farsi incandescente. Al centro della polemica, questa volta, sono gli articoli riguardanti la sanità e in particolare un comma che prevede la stabilizzazione del personale in comando presso l’assessorato alla Salute.

Si tratta di 23 dipendenti provenienti da altre amministrazioni pubbliche che da tempo operano in regime di “comando”, cioè assegnati temporaneamente a un altro ente. La norma in discussione consente loro di restare definitivamente nei ruoli della sanità regionale, senza rientrare nelle amministrazioni di origine. Una scelta che ha fatto esplodere lo scontro politico in Aula.

A sollevare il caso non è solo l’opposizione più rumorosa. A prendere la parola è anche il presidente della Commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, che parla apertamente di “parentopoli” e chiede massima trasparenza. Nell’elenco dei “comandati”, secondo quanto denunciato, figurerebbero infatti nomi legati a vertici istituzionali: la moglie del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, Maria Ferro; la figlia del dirigente generale dell’assessorato Salvatore Iacolino, Giorgia; e la moglie del ragioniere generale della Regione Ignazio Tozzo, Anna Mancuso. Tra gli altri, anche figure considerate vicine ad assessori e politici di area forzista.

Cracolici ricostruisce l’origine dello strumento del comando, previsto già dalla riforma sanitaria del 2009, ma sottolinea come inizialmente fosse limitato a una decina di unità. “Oggi siamo arrivati a oltre 29 – afferma –. Perché il personale è triplicato negli ultimi anni all’assessorato alla Salute?”. Da qui la richiesta di istituire una commissione d’inchiesta sulla gestione della sanità siciliana.

Il presidente dell’Antimafia collega il tema anche ad altre criticità già finite sotto la lente degli organismi di controllo, come la gara per gli elicotteri del 118, sulla quale l’Anac ha chiesto chiarimenti rilevando presunte violazioni delle norme anticorruzione. “È evidente – conclude Cracolici – che chi ha fatto queste operazioni doveva avere una copertura politica”.

Lo scontro si allarga anche all’utilizzo complessivo delle risorse destinate alla sanità. Il deputato del Partito democratico Nello Dipasquale solleva dubbi sulla reale destinazione dei fondi: “Siamo sicuri che serviranno a curare i siciliani e non ad alimentare un sistema marcio?”, chiede, richiamando intercettazioni e recenti fatti di cronaca.

Critico anche il giudizio sull’intervento dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni, definito “debole e privo di garanzie concrete”. “Ci limiteremo a fare da sentinelle nei territori – avverte Dipasquale – e vigileremo affinché nessuno resti escluso e i tempi vengano rispettati. In caso contrario, metteremo in campo ogni iniziativa necessaria, fino alla mobilitazione”.

Il messaggio finale è politico ma netto: “A noi interessa solo che i cittadini siciliani possano curarsi”. Intanto, all’Ars, la discussione sulla sanità si conferma uno dei terreni più delicati e divisivi della Finanziaria, con il rischio di nuove tensioni e colpi di scena nelle prossime votazioni.