Sanità agrigentina, Ennio Ciotta nominato alla guida del Dipartimento Cardiovascolare

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Importante riconoscimento professionale per il cardiologo Ennio Ciotta, scelto per dirigere il Dipartimento Cardiovascolare della provincia di Agrigento. La nomina premia un percorso professionale consolidato e un’esperienza maturata negli anni sia in ambito clinico sia nella gestione delle strutture sanitarie.

Il medico attualmente è direttore della Cardiologia dell’ospedale di Sciacca e ricopre anche il ruolo di direttore sanitario dell’ASP di Enna, incarico che evidenzia le sue competenze nella gestione e nel coordinamento dei servizi sanitari.

Ciotta subentra alla guida del dipartimento al dottor Caramanno, che si avvia verso il pensionamento dopo anni di servizio. Il nuovo incarico rappresenta un passaggio significativo per il sistema sanitario provinciale, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione e l’integrazione tra le diverse unità operative dedicate alla cura delle patologie cardiovascolari.

Tra le priorità del dipartimento rientrano il coordinamento tra cardiologia, emodinamica, unità di terapia intensiva cardiologica e servizi diagnostici, oltre al miglioramento dei percorsi assistenziali destinati ai pazienti.

Nel suo nuovo ruolo, il dottor Ciotta sarà chiamato a lavorare per favorire l’innovazione, potenziare la collaborazione tra le strutture sanitarie e promuovere lo sviluppo della ricerca clinica, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza cardiovascolare nel territorio agrigentino.