Sanità a Palermo, bufera giudiziaria su invalidità e forniture: chiesti arresti per medici e imprenditori

Condividi

Visualizzazioni 169

Un nuovo caso giudiziario scuote il sistema sanitario del capoluogo siciliano. La Procura di Palermo ha avanzato richieste di misure cautelari nei confronti di medici, intermediari e imprenditori, nell’ambito di un’indagine per presunta corruzione legata al riconoscimento dell’invalidità civile e alla gestione delle forniture ortopediche.

Sarà il giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi dopo gli interrogatori preventivi già calendarizzati.

L’inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Gianluca De Leo e Andrea Zoppi, si sviluppa su due direttrici investigative: da un lato il rilascio di certificazioni sanitarie utili per ottenere benefici assistenziali, dall’altro la prescrizione di dispositivi ortopedici che avrebbero consentito di incrementare il volume delle forniture.

Tra le figure ritenute centrali dagli inquirenti c’è Leonardo Gaziano, medico in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (Asp 6), impegnato nelle attività di specialistica ambulatoriale. Opera all’ospedale “Casa del Sole” e nel distretto sanitario di Bagheria.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Gaziano avrebbe ricevuto denaro da Giuseppe Nicoletti, soggetto che seguiva per conto di privati le pratiche per il riconoscimento di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le somme contestate arriverebbero fino a 5 mila euro in contanti per singola pratica. In cambio sarebbero state rilasciate certificazioni con indicazione di presidi ortopedici ritenuti funzionali al riconoscimento dell’invalidità.

Analoga contestazione viene mossa a Gismondo Brunetto, medico fisiatra in servizio al presidio “Enrico Albanese” dell’Asp 6 e presso il centro “Graziano”, struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

Nel registro degli indagati figura anche Sonia Alcamisi, neuropsicologa dell’ospedale “Buccheri La Feria” e della Samicam.

Un ulteriore capitolo dell’inchiesta riguarda presunte irregolarità nella gestione degli ordinativi di materiale ortopedico. Tra gli indagati compare Biagio Mendolia della Ormeva, che secondo l’accusa avrebbe versato tangenti per incrementare le forniture.

Oltre al denaro, tra le utilità contestate figurano anche beni in natura, come casse di gamberoni e pesce. Tali forniture sarebbero state messe a disposizione da Massimiliano Contino, amministratore unico della “Ortopedia Barbanera Srl” e titolare di una ditta individuale attiva nel settore ortopedico.

Per Giuseppe Nicoletti è stata chiesta la custodia cautelare in carcere. Per gli altri indagati la Procura ha avanzato richiesta di arresti domiciliari.

Durante una perquisizione domiciliare al centro “Graziano” sarebbero stati rinvenuti 5 mila euro in contanti nascosti tra gli indumenti.