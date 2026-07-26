Sangue, l’estate non ferma la solidarietà: ADAS Agrigento protagonista della maratona regionale FIDAS

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A San Leone una giornata speciale di raccolta con CISOM e Lega Navale per fronteggiare l’emergenza delle scorte negli ospedali siciliani.

L’emergenza sangue non va in vacanza e la solidarietà scende in campo. Anche quest’anno il periodo estivo mette a dura prova le riserve ematiche delle strutture sanitarie siciliane, alle prese con una diminuzione delle donazioni proprio nei mesi in cui il fabbisogno resta costante.

Per rispondere a questa situazione il Coordinamento FIDAS Sicilia ha organizzato una grande Maratona Regionale di Raccolta Sangue, coinvolgendo contemporaneamente le diverse realtà associative presenti sul territorio regionale.

Tra le protagoniste dell’iniziativa ci sarà anche l’ADAS Agrigento, pronta a mobilitare volontari e donatori con un appuntamento straordinario fissato per venerdì 31 luglio, dalle ore 16 alle 21, in Piazzale Giglia a San Leone.

La raccolta sarà realizzata grazie alla collaborazione con il CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Raggruppamento Sicilia, e con la Lega Navale Italiana – Sezione di Agrigento, che offriranno il proprio supporto organizzativo per accogliere i cittadini e promuovere il valore della donazione.

L’obiettivo è quello di dare una risposta concreta alla carenza di sangue che ogni estate interessa gli ospedali dell’Isola, dove continuano a essere garantite terapie salvavita, interventi chirurgici, cure oncologiche e assistenza ai pazienti affetti da talassemia.

«Donare significa prendersi cura degli altri – sottolineano dall’ADAS Agrigento – soprattutto in un periodo dell’anno in cui molte persone sono in vacanza e le donazioni inevitabilmente diminuiscono. Un piccolo gesto può rappresentare una grande speranza per chi ha bisogno di sangue».

L’invito è rivolto a tutti: ai donatori abituali, ma anche a chi per la prima volta vuole avvicinarsi a questo importante gesto di altruismo. Il personale sanitario e i volontari saranno presenti durante la giornata per fornire informazioni, assistenza e accompagnare i cittadini in ogni fase della raccolta.

La parola d’ordine della campagna è semplice: la solidarietà non si ferma, nemmeno d’estate.