San Leone, spaccio di droga, denunciato

Ad Agrigento i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura un immigrato dal Gambia di 35 anni, residente in città. All’autorità giudiziaria risponderà di detenzione di droga a fine di spaccio perché è stato sorpreso nei pressi di un locale a San Leone, con in corso una serata danzante, in possesso di dosi di cocaina, hashish e marijuana. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.