San Leone si accende con la luna piena, mercoledi 29 luglio torna il raduno delle barche

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San Leone si accende con la Luna Piena: barche, musica e spettacolo sul mare agrigentino

Il fascino della notte estiva incontrerà la magia del mare in uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate agrigentina. Mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 21, il golfo di San Leone ospiterà il tradizionale Raduno delle Barche sotto la Luna Piena, un evento pronto a trasformare lo specchio d’acqua antistante la costa in un grande palcoscenico naturale.

Le imbarcazioni si ritroveranno al largo per dare vita a uno scenario particolare e suggestivo, con le luci delle barche che si rifletteranno sul mare e la luna a fare da sfondo a una serata all’insegna della musica e della condivisione.

La manifestazione nasce dall’idea di Adriano Varisano, in collaborazione con lo storico Gruppo Porto San Leone, con l’intento di valorizzare la borgata marinara, promuovere il territorio e offrire un momento di aggregazione capace di coinvolgere cittadini, turisti e appassionati del mare.

Ad animare la serata sarà la musica affidata al DJ set di Fabio Testa, accompagnato dalla voce di Paquito vocalist, per creare l’atmosfera giusta in una notte pensata tra divertimento e spettacolo.

Il programma prevede il ritrovo delle imbarcazioni alle 21, mentre alle 21.30 partirà l’intrattenimento musicale dall’Aquaselz. Il momento più atteso arriverà alle 23.30, quando la Luna Piena illuminerà il golfo di San Leone regalando ai presenti uno spettacolo naturale unico.

Chi non potrà partecipare direttamente in barca potrà comunque vivere l’esperienza dall’Aquaselz, punto privilegiato per ammirare il raduno e godere della vista sul mare.

Gli organizzatori ricordano che l’iniziativa è gratuita e senza scopo di lucro e invitano tutti i partecipanti a rispettare le norme di sicurezza previste, evitando la balneazione durante lo svolgimento dell’evento.

Una serata speciale che punta a celebrare il legame tra San Leone e il suo mare, trasformando la costa agrigentina in un luogo di emozioni, musica e suggestioni sotto la luce della luna.