San Leone, sequestrato un chiosco sul lungomare: indagine sugli scarichi dei reflui

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Un chiosco situato sul litorale di San Leone è stato sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia Locale di Agrigento, che hanno apposto i sigilli alla struttura su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, il sequestro sarebbe legato alla presunta assenza dell’autorizzazione necessaria per lo scarico dei reflui derivanti dall’attività commerciale. Per questo motivo è stata ipotizzata una violazione della normativa ambientale.

L’inchiesta è ancora nella fase preliminare e saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire la posizione dei soggetti coinvolti e a verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità.

Il sequestro preventivo rappresenta una misura cautelare disposta durante le indagini e non costituisce un accertamento definitivo di responsabilità. Saranno gli sviluppi dell’attività investigativa e le eventuali decisioni dell’autorità giudiziaria a definire la vicenda.