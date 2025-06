San Leone: “Quando l’avvio della pulizia delle spiagge?”

Condividi

I Consiglieri comunali di Agrigento della Democrazia Cristiana, Zicari, Bongiovì, Spataro e Vitellaro, intervengono a fronte del mancato avvio della pulizia delle spiagge in occasione della stagione balneare. E affermano: “Abbiamo visto con i nostri occhi lo stato del litorale. E da giorni riceviamo chiamate e foto da parte dei concittadini per chiedere di pulire le spiagge. Alcuni, a cui va un grazie particolare, si sono pure offerti di pulire loro la spiaggia e ci hanno chiesto come si attiva la procedura. Chiedo loro scusa da parte dell’ Amministrazione di cui non facciamo parte sedendo all’opposizione. Abbiamo chiamato gli uffici per sollecitare il potenziamento estivo, che dura 90 giorni, ed è importante che parta subito, perché è ben noto a tutti che dopo Ferragosto i flussi di bagnanti iniziano a diminuire. Deve partire subito! Questo abbiamo chiesto e dicono che a giorni partirà. Inoltre, non abbiamo visto bagnini sulle spiagge: il progetto ‘spiagge sicure’ che ogni anno finanziamo con la tassa di soggiorno, quando parte? Il Sindaco ha il tempo di occuparsi della delega all’ambiente o è meglio che trovi un sostituto dell’ ex vice Sindaco Trupia?”.