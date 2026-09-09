San Leone, porticciolo sotto assedio: dopo i furti, nella notte tentano di rubare una barca di lusso

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Non sembra essere finita l’emergenza furti al porticciolo di San Leone. Dopo i colpi messi a segno nei giorni scorsi ai danni di alcune imbarcazioni ormeggiate ai pontili, nella notte sarebbe stato tentato un nuovo furto.

Questa volta nel mirino dei malviventi sarebbe finita una barca di notevoli dimensioni e dal valore particolarmente elevato. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero riusciti ad avvicinarsi all’imbarcazione e a tagliare le cime che la tenevano ormeggiata, probabilmente nel tentativo di portarla via.

A mandare all’aria il piano, però, sarebbe stato il guardiano notturno presente al porticciolo. Accortosi della presenza dei malviventi, avrebbe dato l’allarme, costringendoli a darsi alla fuga.

L’episodio, se confermato, assume un peso ancora maggiore alla luce dei furti avvenuti nei giorni precedenti. I ladri sembrano infatti aver preso di mira con particolare attenzione le imbarcazioni presenti nella struttura, arrivando ad agire con una certa organizzazione e senza apparenti timori.

Il dato comincia dunque a diventare preoccupante. Non si tratta più di un episodio isolato, ma di una sequenza di incursioni che sta alimentando l’allarme tra i proprietari delle barche e tra gli operatori del porticciolo.

Le associazioni che non dispongono di un servizio di guardiania si stanno già organizzando per garantire una vigilanza notturna condivisa. Una risposta che testimonia quanto la situazione sia diventata delicata.

Resta ora da capire chi si nasconda dietro questi episodi e, soprattutto, se i tentativi di furto siano collegati tra loro. Saranno le eventuali immagini delle telecamere e le indagini delle forze dell’ordine a fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

Una cosa, però, appare evidente: il porticciolo di San Leone sembra essere diventato un obiettivo particolarmente appetibile per i ladri. E dopo i furti delle ultime notti, adesso è scattato un vero e proprio campanello d’allarme.